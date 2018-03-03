تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق

منذ 25 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منذ قليل، متحف آثار الشرقية بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعددًا من النواب ومسؤولين الآثار.

وأعلنت منطقة آثار الشرقية أن المتحف تم إنشاءه منذ عام 2009 وبدأ الإعداد لتجهيزه وافتتاحه منذ شهر يونيو الماضي، وتم تجهيز فتارين لعرض مجموعات من القطع التاريخية الأثرية التي تمثل نتائج لحفائر البعثات المصرية والأجنبية بمحافظة الشرقية.

وأشارت المنطقة إلى أنه تم تخصيص فاترينه خاصة بالمعبودة "باستت" بها العديد من تماثيل لآلهة مصنوعة من البرونز، وفاترينة بها دفنة تضم تابوت من الفخار، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي ومسند للرأس وموائد القرابين.

كما تضم الفاترينات مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية، ومنها الأواني، ومجموعة من المسارج والتماثيل المصنوعة من التراكوتا (طين محروق)، والعملات، بالإضافة لمقتنيات خاصة بالزعيم الراحل أحمد عرابي.

بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق
بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق

أخبار متعلقة

وزير الاثار: إنجاز 51% من حجم الأعمال بالمتحف المصري الكبير

وزير الاثار: إنجاز 51% من حجم الأعمال بالمتحف المصري الكبير
بالصور| وزير الاثار ينتقد أعمال الترميم في معبد دندرة بقنا بسبب توقفها منذ 12 عاما

بالصور| وزير الاثار ينتقد أعمال الترميم في معبد دندرة بقنا بسبب توقفها منذ 12 عاما
وزير الاثار: المتحف المصرى آمن تماما والمولوتوف لم يصل الى داخله

وزير الاثار: المتحف المصرى آمن تماما والمولوتوف لم يصل الى داخله
غدا.. وزير الآثار يفتتح متحف "الشرقية" في تل بسطة بالزقازيق

غدا.. وزير الآثار يفتتح متحف "الشرقية" في تل بسطة بالزقازيق
عبرت منها "مريم العذراء".. 10 معلومات عن "تل بسطة" قبل افتتاح متحف بها

عبرت منها "مريم العذراء".. 10 معلومات عن "تل بسطة" قبل افتتاح متحف بها
إعادة تأهيل متحف "تل بسطة" بـ3 ملايين جنيه

إعادة تأهيل متحف "تل بسطة" بـ3 ملايين جنيه

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الحسابات السرية تهدد مجلس الزمالك

أحدث الأخبار

زكي: على "التجمع" تحضير مرشح رئاسي لعام 2022 ونرفض تأسيس حزب للرئيس

زكي: على "التجمع" تحضير مرشح رئاسي لعام 2022 ونرفض تأسيس حزب للرئيس

القبض على 11 مسجل خطر و122 محكوم عليهم بالسويس

القبض على 11 مسجل خطر و122 محكوم عليهم بالسويس

زكي: نؤيد السيسي لأنه انحاز لدولة 30 يونيو

زكي: نؤيد السيسي لأنه انحاز لدولة 30 يونيو

لأول مرة.. "البلياتشو" يزور قرية "الدم والنار" في قنا

لأول مرة.. "البلياتشو" يزور قرية "الدم والنار" في قنا

ضبط راكب بـ"10 آلاف جنيه مزورة" في محطة مترو شبرا

ضبط راكب بـ"10 آلاف جنيه مزورة" في محطة مترو شبرا

اختيارات الوطن

أمهات شهداء الجيش في الواجب متجمعين.. والدة الشهيد وهيب تعزي عائلة عمارة

أمهات شهداء الجيش في الواجب متجمعين.. والدة الشهيد وهيب تعزي عائلة عمارة

كوميديا «التنمية البشرية»: دورات للمطلقات وتمارين لصناعة النجوم

كوميديا «التنمية البشرية»: دورات للمطلقات وتمارين لصناعة النجوم

نقوش فرعونية فى طريق المطار: «خليك زى آدم»

نقوش فرعونية فى طريق المطار: «خليك زى آدم»

«ليه تشترى فستان لما ممكن تلبس تيشيرت؟»: «افرح بـ50 جنيه»

«ليه تشترى فستان لما ممكن تلبس تيشيرت؟»: «افرح بـ50 جنيه»

«عم ماهر» يتحدى المستورد من ورشته فى الصاغة: «ليس كل ما يلمع فضة»

«عم ماهر» يتحدى المستورد من ورشته فى الصاغة: «ليس كل ما يلمع فضة»

الأكثر قراءة

عاجل