بالصور| وزير الآثار يفتتح متحف آثار الشرقية في تل بسطة بالزقازيق

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منذ قليل، متحف آثار الشرقية بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعددًا من النواب ومسؤولين الآثار.

وأعلنت منطقة آثار الشرقية أن المتحف تم إنشاءه منذ عام 2009 وبدأ الإعداد لتجهيزه وافتتاحه منذ شهر يونيو الماضي، وتم تجهيز فتارين لعرض مجموعات من القطع التاريخية الأثرية التي تمثل نتائج لحفائر البعثات المصرية والأجنبية بمحافظة الشرقية.

وأشارت المنطقة إلى أنه تم تخصيص فاترينه خاصة بالمعبودة "باستت" بها العديد من تماثيل لآلهة مصنوعة من البرونز، وفاترينة بها دفنة تضم تابوت من الفخار، ومجموعة من تماثيل الأوشابتي ومسند للرأس وموائد القرابين.

كما تضم الفاترينات مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية، ومنها الأواني، ومجموعة من المسارج والتماثيل المصنوعة من التراكوتا (طين محروق)، والعملات، بالإضافة لمقتنيات خاصة بالزعيم الراحل أحمد عرابي.