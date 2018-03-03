تعرف على خريطة الشوارع المغلقة بسبب أعمال المترو في القاهرة والجيزة

أغلقت محافظتي القاهرة والجيزة عددا من الشوارع لتسهيل مهام أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، وسيطال الغلق شوارع أخرى فى القريب العاجل أرزها شارع الهرم، وحاليا نتعرف على الشوارع المغلقة حاليا.

1-غلق شارع 26 يوليو بوسط البلد:

الغلق من مايو الماضي من تقاطع شارع 26 يوليو مع شارع طلعت حرب وحتى شارع رمسيس ويستمر لمدة عام، وذلك لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة ــ مطار القاهرة"، مع عمل تحويلات مرورية بوسط المدينة.

2-غلق شارع أحمد عرابي بالمهندسين جزئيا:

في 2 مارس الجاري تم غلق شارع أحمد عرابي بالمهندسين جزئيًا، بالتزامن مع بدء أعمال محطة التوفيقية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تم غلق الاتجاه القادم من كوبري أحمد عرابى، إلى ميدان سفنكس لمسافة 300 متر لمدة ثلاث سنوات.

والغلق في المسافة من حديقة الطفل بشارع أحمد عرابى، حتى نهاية سور الصرف الصحي، لمسافة 300 متر، مع رفع كفاءة الشوارع الجانبية الموازية لشارع أحمد عرابي، لاستخدامها كشوارع بديلة.

3-غلق جزئي بشارع السودان:

في ديسمبر الماضي تم غلق جزئي لشارع السودان لمدة 3 سنوات لإنشاء محطتي مترو السودان والكيت كات استكمالا لخط المترو الثالث يبدأ غلق الشارع من ميدان الكيت كات حتى شارع ترعة السواحل بطول 670 مترًا لإنشاء محطة مترو الكيت كات، كما تم غلق الجزء الثاني بداية من شارع جلال الدين الحمامصي حتى شارع الملكة زبيدة لإنشاء محطة مترو السودان بطول 330 مترا.

توجد تعديلات مرورية لـ 17 شارع بنطاق التحويلات وتعديل أماكن الانتظار بها لتسهيل الحركة المرورية منها: القادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات سيتجه يمينا من شارع الملكة زبيدة ومنه يسارًا إلى شارع العلمين البديل الموازي لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات.

القادم من شارع الكورنيش وإمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام، يدخل يمينا من شارع المحطة ثم شارع السواحل وصولا إلى محكمة شمال الجيزة إلى شارع رشيد ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة المرورية وميدان الكيت كات.

القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة اتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام، يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة.