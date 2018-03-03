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الوطن

غدا.. افتتاح معرضا للأدوات الكهربائية والسلع المعمرة بجامعة أسيوط

منذ 9 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
غدا.. افتتاح معرضا للأدوات الكهربائية والسلع المعمرة بجامعة أسيوط

الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يفتتح غدا الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضاً للأدوات الكهربائية والسلع المعمرة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع أحد شركات بيع الأدوات الكهربائية بمحافظة أسيوط، وتحت إشراف إدارة خدمات العاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن المعرض ممتد في الفترة من 4 إلى 29 مارس، وذلك بقاعة المعارض الملحقة بمبنى المطعم المركزي مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتضمن المعرض العديد من أنواع أجهزة التليفون المحمولة، والأدوات الكهربية، وذلك بأسعار مخفضة مع إمكانية الدفع بالتقسيط.

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