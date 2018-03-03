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الوطن

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بطما

منذ 9 دقيقة
كتب: خالد الغويط
إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بطما

إزالة 28 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية بطما

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بنطاق مركز طما، وقد تمكنت الحملة من إزالة 28 حالة تعد على مساحة 17 قيراط أراضي زراعية.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومهندسي الإدارة الزراعية بطما، ومأمور مركز طما، ونائب مدير الأمن لقطاع الشمال، حيث تم تنفيذ 27 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك.

وأعلن عن استمرار تلك الحملات بنطاق مركز طما تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم.

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