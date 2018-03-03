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الوطن

زكي: نؤيد السيسي لأنه انحاز لدولة 30 يونيو

منذ 4 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
زكي: نؤيد السيسي لأنه انحاز لدولة 30 يونيو

نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع

قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه انحاز لدولة 30 يونيو، مؤكدًا أنه اتخذ موقف صريح للقضاء على الإخوان في كل الأرض المصرية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن المنعقدة الآن بمقر حزب التجمع، أن السيسي قال لأعضاء الحزب وهو مرشح رئاسي في عام 2014 عن الإخوان "هؤلاء لا يعرفون معنى الوطن أو الوطنية ولا يعرفون المتغيرات التي حدثت في العالم وتحرير مصر من هؤلاء هدف مهم".

وأكد على أن الحزب يؤيد الحملة الشاملة على الإرهاب سيناء 2018، وتابع "هذه الحملة ستقضي مائة في المائة على الإرهاب".

واستطرد أن الأمريكان سلحوا المنظمات الإرهابية في سوريا والمركز الإقليمي الإسرائيلي يبحث زيادة تمويل الإرهاب في سوريا، وفي مختلف الدول العربية.

وأضاف قائلاً: "في نفس الوقت الذي يلح فيه السيسي لتجديد الخطاب الديني المؤسسات في الدولة المصرية لا تستجيب، وعلى حزب التجمع أن يلح من أجل ثورة في التعليم والإعلام".

وأردف أن الحزب يساند السيسي لالتزامه بسياسة مصرية مستقلة ولدفاعه عن مصالح مصر العليا، واتضح ذلك من خلال اتفاقياته مع روسيا التي أزعجت أمريكا وعمله على تنويع مصادر استيراد السلاح المصري.

وأشار إلى أن الحزب يساند الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لسياسات اقتصادية بعضها يساهم في تحسن الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار.

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