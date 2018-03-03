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الوطن

النيابة بـ"اعتصام رابعة": الأمن استخدم رشاشات المياه في بداية الفض

منذ 12 دقيقة
كتب: علاء يوسف
النيابة بـ"اعتصام رابعة": الأمن استخدم رشاشات المياه في بداية الفض

المستشار محمد سيف يتلو المرافعة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد سماع مرافعة المستشار محمد سيف، ممثل النيابة العامة في قضية "اعتصام رابعة" المتهم فيها محمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية، وعدد من قيادات وعناصر الجماعة.

وقال "سيف"، إن القوات استخدمت رشاشات المياه في بداية الفض، لكن المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية، وأسفرت عن استشهاد 4 ضباط و3 مجندين، وإصابة 156 آخرين.

وتابع: "تم الاستعانة بقوات خاصة للتصدي لمطلقي النيران، وتم السيطرة على محيط الميدان والقبض على عدد من المتجمهرين".

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