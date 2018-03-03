القبض على 11 مسجل خطر و122 محكوم عليهم بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس بالتعاون مع مباحث أقسم السويس الخمسة، خلال حملات أمنية موسعة في الـ 24 ساعة الأخيرة، من ضبط 122 محكومًا عليهم في قضايا متنوعة، كما تمكنت الحملات من القبض على 11 مسجل خطر متهمين بترويع المواطنين.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية بالمديرية بشن حملات أمنية موسعة بأحياء المحافظة الخمسة لملاحقة العناصر الإجرامية، والمحكوم عليهم والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات من القبض على 122 محكومًا عليهم من بينهم 8 محكوم عليهم في قضايا جنائية، بجانب ضبط 11 مسجل خطر فئات مختلفة.