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الوطن

فؤاد: مقترحات المصيلحي بقانون حماية المستهلك "غير منطقية"

منذ 52 دقيقة
كتب: سمر نبيه
فؤاد: مقترحات المصيلحي بقانون حماية المستهلك "غير منطقية"

الدكتور محمد فؤاد

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة، طلب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين باستبعاد المادة 8 في قانون حماية المستهلك، والتي تنظم ضوابط المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع.

وأشار فؤاد أن وزير التموين علل أن وضع هذه المادة في قانون حماية المستهلك تتنافي مع طبيعة عمله، وموجودة بالفعل في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن مطالبة الوزير بتابعية الجهاز للوزارة غير منطقية، حيث من المفترض أن تكون جميع الأجهزة الخاصة بالرقابة مستقلة لضمان سلامة وإجراءات عملها دون أي تأثير من الجهة التابعة، ونحن الأن نتحدث عن جهاز مهم، وهو حماية المستهلك، المنوط به الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من استغلال وجشع التجار.

ووصف فؤاد ما يطلبه وزير التموين بالالتفاف على صلاحيات الجهاز، وهو أمر مرفوض وقد سبق رفضه من جموع النواب أثناء مناقشة القانون.

وأكد أن الدولة المصرية كبيرة وقوية لا تخضع لتهديدات التجار، الذين يهدفون إلى تحقيق الربح على حساب الشعب، مطالبا الوزير بالتصدي لهذه الفئة.

مجلس النواب بصدد أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون في جلسة الأحد.

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