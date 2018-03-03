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الوطن

انتحار عاطل بسبب خلافات مع زوجته في المنيا

منذ 51 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
انتحار عاطل بسبب خلافات مع زوجته في المنيا

صوره ارشيفية

انتحر عاطل بسبب خلافات مع زوجته، حينما لف حبل خانق حول رقبته ليقي مصرعه شنقًا، وذلك بداخل منزله الكائن بحي المنصورة، جنوب مدينة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بانتحار "سراج م" 42 عامًا، عاطل، متزوج ومقيم بكفر المنصورة بمدينة المنيا.

انتقل العقيد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا، والمقدم عمرو حسن رئيس المباحث، والرائد أحمد حسانين معاون المباحث، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الواقعة انتحار بسبب خلافات زوجية.

وأفاد تقرير الدكتور هاني إسحق شحاته مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة اليوم بسبب اسفكسيا الشنق، مما أدى لفشل حاد في التنفس مع وجود آثار حبل خانق أعلى العنق، محتقن ومتكدم بزاوية لأعلى من الخلف تحت تأثير الجاذبية الأرضية، مما يشير إلى أن الواقعة انتحار، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأودعت الجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام.

 

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