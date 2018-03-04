عبور 246 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة، إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري، عبور من وإلى ليبيا 246 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية، التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 106 شاحنة محملين بأنواع مختلفه من البضائع، من بينها مواد بناء كالإسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 140 شاحنة، بعد إفراغها البضائع في المدن الشرقية، داخل الجماهيرية الليبية والقريبة من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.