فنانة رسمت صورة لمحمد صلاح: "نفسي توصله"

قالت الفنانة شروق يحيى، إنها رسمت صورة اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وطالبت من متابعيها على "تويتر" بإيصال الصورة له، موضحة أنها تخرجت من كلية هندسة قسم كمبيوتر ولم تعمل في مجالها.

وأضافت يحيي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنها اتجهت إلى مجال الرسم منذ 3 سنوات، مستطردة: "أخدت شهادة الهندسة عشان أهلي يبقوا مبسوطين بيا".

وتابعت: "بدأت الرسم منذ الصغر ثم تتطورت الموهبة في الثانوية العامة والكلية، وتعلمت من فيديوهات اليوتيوب، وحصلت على كورسات للرسم، وأدرس الآن"، معربة عن تمنيها بمنح محمد صلاح الصورة هدية له.