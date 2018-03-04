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الوطن

أديب ساخرا من مندوب قطر بجنيف: "بتكلمي مين يا ست.. القاعة فاضية"

منذ 22 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أديب ساخرا من مندوب قطر بجنيف: "بتكلمي مين يا ست.. القاعة فاضية"

عمرو أديب

استعرض الإعلامي عمرو أديب مقطع فيديو لمؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية القطرية على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، وبدا خلال اللقطات عدم وجود أشخاص بالمؤتمر الصحفي.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هذا هو حجم قطر الحقيقي لا يستمع أحد لها متابعا: "بتكلمي مين يا ست ده لا حد جمبك على يمينك ولا على شمالك ولا قدامك مافيش غير 3 واحد مساعد ليها والتاني بيشلها الورق والثالث ماعرفش لزمته إيه؟ كنتي عزمتيهم على الغدا أحسن كنتي هتلاقي أكتر من كده". 

وأشار، إلى أن الفيديو يمثل مدى العزلة التي أصبحت فيها قطر.

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