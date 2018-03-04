محمد الأمين يتبرع بمعاش شهري لـ"سيدة سوهاج المسنّة"

تبرّع المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "سي بي سي"، بمعاش شهري لسيدة مسنة بسوهاج.

وقالت الإعلامية لميس الحديد، خلال برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن محمد الأمين تبرع لسيدة سوهاج المسنة، بمبلغ ألفين جنيه شهريًا.

يذكر أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي، كلف بعلاج سيدة سوهاج المسنة من قرية سفلاق بمركز ساقلتة والبالغة من العمر 97 عاما، بمستشفى سوهاج العسكري، وأصدر توجيهاته إلى المنطقة الجنوبية العسكرية، لعلاج السيدة وتقديم الرعاية الطبية لها داخل المستشفى.