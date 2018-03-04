تسجيل الدخول

الوطن

محمد الأمين يتبرع بمعاش شهري لـ"سيدة سوهاج المسنّة"

منذ 12 دقيقة
كتب: طاهر محمد
محمد الأمين يتبرع بمعاش شهري لـ"سيدة سوهاج المسنّة"

سيدة سوهاج

تبرّع المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "سي بي سي"، بمعاش شهري لسيدة مسنة بسوهاج.

وقالت الإعلامية لميس الحديد، خلال برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن محمد الأمين تبرع لسيدة سوهاج المسنة، بمبلغ ألفين جنيه شهريًا.

يذكر أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي، كلف بعلاج سيدة سوهاج المسنة من قرية سفلاق بمركز ساقلتة والبالغة من العمر 97 عاما، بمستشفى سوهاج العسكري، وأصدر توجيهاته إلى المنطقة الجنوبية العسكرية، لعلاج السيدة وتقديم الرعاية الطبية لها داخل المستشفى.

أخبار متعلقة

شيرين رضا: لا أُمانع في تقديم أدوار سيدة مسنة

شيرين رضا: لا أُمانع في تقديم أدوار سيدة مسنة
بالصور| محافظ كفر الشيخ يدعم سيدة "مسنة" بكرسي متحرك

بالصور| محافظ كفر الشيخ يدعم سيدة "مسنة" بكرسي متحرك
"التضامن": "التدخل السريع" ينقذ سيدة مسنة من البرد ويضعها بدار للمسنين

"التضامن": "التدخل السريع" ينقذ سيدة مسنة من البرد ويضعها بدار للمسنين
بالصور| وزير الدفاع يكلف بعلاج سيدة مسنة بسوهاج

بالصور| وزير الدفاع يكلف بعلاج سيدة مسنة بسوهاج

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الحسابات السرية تهدد مجلس الزمالك

أحدث الأخبار

مصدر قضائي: خيري رمضان ينكر "الإساءة لضباط الشرطة ونشر أخبار كاذبة"

مصدر قضائي: خيري رمضان ينكر "الإساءة لضباط الشرطة ونشر أخبار كاذبة"

"تويتر" يطلب مساعدات خارجية.. تعرف على السبب

"تويتر" يطلب مساعدات خارجية.. تعرف على السبب

موسى مصطفى: الجماعات الإرهابية تستهدف جميع دول العالم

موسى مصطفى: الجماعات الإرهابية تستهدف جميع دول العالم

معلومات لا تعرفها عن البنطلون "الجينز"

معلومات لا تعرفها عن البنطلون "الجينز"

موسى مصطفى: لا مجال للمصالحة مع الإخوان.. "هقدمهم لمحاكمة عسكرية"

موسى مصطفى: لا مجال للمصالحة مع الإخوان.. "هقدمهم لمحاكمة عسكرية"

اختيارات الوطن

لماذا اختار "بن سلمان" مصر في زياراته الخارجية الأولى؟

لماذا اختار "بن سلمان" مصر في زياراته الخارجية الأولى؟

أمهات شهداء الجيش في الواجب متجمعين.. والدة الشهيد وهيب تعزي عائلة عمارة

أمهات شهداء الجيش في الواجب متجمعين.. والدة الشهيد وهيب تعزي عائلة عمارة

إيقاف برنامج "الوسط الفني" أسبوعين وإحالة مذيع "قميص النوم" للتحقيق

إيقاف برنامج "الوسط الفني" أسبوعين وإحالة مذيع "قميص النوم" للتحقيق

العنصرية تطارد المصريات في بلاد تدعي الرقي.. مريم مصطفى ليست الأولى

العنصرية تطارد المصريات في بلاد تدعي الرقي.. مريم مصطفى ليست الأولى

كوميديا «التنمية البشرية»: دورات للمطلقات وتمارين لصناعة النجوم

كوميديا «التنمية البشرية»: دورات للمطلقات وتمارين لصناعة النجوم

الأكثر قراءة

عاجل