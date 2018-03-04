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الوطن

"الأعلى للإعلام": ماهر مصطفى قدم رحلة عطاء كبيرة في الإذاعة المصرية

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الأعلى للإعلام": ماهر مصطفى قدم رحلة عطاء كبيرة في الإذاعة المصرية

ماهر مصطفي

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامي ماهر مصطفى، الذي وافته المنية أمس بعد رحلة عطاء طويلة في العمل الإذاعي.

وقال بيان المجلس: "لقد شهدت حياة الفقيد العديد من الأعمال الإعلامية المتميزة بإخلاص ومهنية، ويعد رائدا من رواد العمل الإذاعي، وقدم أشهر برامجه حكايات المحروسة، الذي كان يتابعه الكثير من المستمعين محبي الأعمال المتميزة والجادة، عبر أثير راديو مصر، وأحد مؤسسي المحطة، وكان يُقدم النشرات الإخبارية على راديو مصر، ودعا المجلس الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرتة ومحبيه الصبر والسلوان".

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