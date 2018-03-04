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الوطن

الاحتلال يعيد فتح كرم أبو سالم بعد إغلاقه 5 أيام

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
الاحتلال يعيد فتح كرم أبو سالم بعد إغلاقه 5 أيام

صورة أرشيفية

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة، بعد إغلاقه لمدة 5 أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح إن سلطات الاحتلال فتحت معبر كرم أبو سالم اليوم بشكل اعتيادي، لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع والمحروقات إلى غزة، حيث سيتم إدخال 450 شاحنة محملة بالمساعدات، والبضائع للقطاعين التجاري، والزراعي، وقطاع المواصلات، من ضمنهم 200 شاحنة محملة بالإسمنت، والحديد، والحصمة".

وأشار إلى أنه سيتم عبر المعبر ضخ كميات من المحروقات المتمثلة في (البنزين، السولار وغاز الطهي) إلى غزة.

وفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، وأغلق المعابر مع قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت، بحجة "عيد "البوريم" اليهودي.

وأوضح الاحتلال أنه سيتم رفع الإغلاق وفتح المعابر مع القطاع اليوم الأحد، بعد تقييم الوضع الميداني.

ويعتبر أبو سالم المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والمحروقات إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2007، بحيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكذلك خلال الأعياد اليهودية.

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