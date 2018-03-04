"الائتمان الزراعي": 2500 جنيه الحد الأقصى لشهادة "أمان"

كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي، عن التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان" لتوفير تأمين للعمالة المؤقتة والموسمية، والعائد على الشهادات البالغ 16%.

وقال القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "صباح دريم" المذاع على فضائية دريم، إن شهادات "أمان" التي تطلقها بنوك "الأهلي المصري، والقاهرة والزراعي"، بدأت من اليوم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف القصير أن قيمة الشهادة من 500 إلى 2500 جنيه، كحد أقصى، تدفع مرة واحدة، وتستهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة والموسمية.

وتابع أن الشهادة تعتبر وعاءً إدخاريًا يحقق عائدا مناسبا للمواطن المصري بشكل عام، وهي تستهدف في الأساس العمالة المؤقتة والموسمية، ومتاح أيضا لجموع المواطنين المصريين، لافتا إلى أن الشهادات تتضمن الوثيقة عائدا ماديا مرتفعا بضمانات تأمينية غير مسبوقة، ويمكن لأي مواطن شراءها إذا كان عمره يتراوح من 18 عاما، إلى 59 عاما.

وأكد القصير أن مدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن استردادها في أي وقت خلال هذه الفترة، موضحا أن الوثيقة تتمتع بعدة مزايا في مواجهة بعض الأخطار منها الوفاة الطبيعية، أو الوفاة بحادث وتقدم الوثيقة كتعويض يُسدَد كقيمة إجمالية، أو من خلال منظومة معينة للمعاشات الشهرية خلال عدد من السنوات، في حالة الوفاة.

وأضاف أن قيمة التعويض يبدأ من 10 آلاف جنيه، إلى 50 ألف جنيه، في حالة الوفاة الطبيعية للمشترك في الشهادة حسب الفئة المشترك فيهل، ومن 50 ألف جنيه، إلى 250 ألف جنيه، في حالة الوفاة نتيجة حادث.