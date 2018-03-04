وزير التعليم العالي يفتتح 6 كليات بمدينة أسوان الجديدة

في إطار زيارته لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد بافتتاح 6 كليات (دار العلوم، والحـقوق، والأثار، والألسن، والآداب، والتجارة)، وذلك برفقة أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وعدد من قيادات الجامعة.

كما افتتح الوزير الوحدة الطبية بجامعة أسوان الجديدة، والتي تقام على مساحة 1200 متر، وتتكون من طابقين، و(4) عيادات (أسنان، ونساء وتوليد، وباطنة، وجراحة)، وكذلك معمل طبي لخدمة الطلاب وأهالي مدينة أسوان الجديدة.

وخلال الافتتاح، أشار الدكتور خالد عبد الغفار أن جامعة أسوان شهدت تطورًا ملحوظًا في استقبال الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية، حيث بلغ عدد الطلاب الوافدين للدراسة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا 700 طالبا التحقوا بكلية الحقوق وكلية التربية الرياضية ومعهد الدراسات الإفريقية والبحوث ودول حوض النيل، مشيدًا بالإنشاءات التعليمية والرياضية والبحثية بالجامعة التي تعد طفرة كبيرة تخدم أبناء محافظات جنوب الصعيد.

وعلى هامش الافتتاح، التقى الوزير بقيادات جامعة أسوان، حيث تم استعراض فيلم تسجيلي مدته تسع دقائق تضمن المراحل التي مرت بها الجامعة منذ استقلالها عن جامعة جنوب الوادي عام 2012، ومدى التطور الذي تشهده الجامعة بمختلف مقراتها.