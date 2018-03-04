تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. "غرفة القاهرة" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

منذ 18 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
غدا.. "غرفة القاهرة" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

العربي

تنظم شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية مؤتمرًا بعنوان (حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز) وذلك غدًا الإثنين لعرض إنجازات الفترة الرئاسية السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي ودّعمه لفترة رئاسية جديدةّ.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة القاهرة: إن المؤتمر يستهدف دعم الرئيس لفترة رئاسة جديدة؛ من أجل استمرار الاستقرار في البلد ومساندة الاقتصاد وتنميته وتطويره، وعرض المشروعات التي بدأ تنفيذها في عهده والمنتظر أن تكون قاعدة مهمة لاقتصادنا القوميّ وتقويته في المرحلة القادمة، فضلًا عن توفير فرص عمل لتشغيل عدد كبير من الشباب لتقليص نسبة البطالة وأيضًا الاتجاه إلى زيادة الإنتاج من خلال هذه المشروعات لتحقيق ما تستهدفه الدولة وهو الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليص الاستيراد تدريجيًا لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المحليّ.

وقال فتحي غازي رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية: إن المؤتمر سيشارك فيه معظم أصحاب الشركات في هذا القطاع والمهتمين بالانتخابات الرئاسية بجانب مشاركة ممثلين عن ائتلاف دعم مصر لشرح وتوضيح إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية من مشروعات قومية في مختلف المجالات.

أخبار متعلقة

الاتحاد العام: عمال مصر سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الاتحاد العام: عمال مصر سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة
الاتحاد العام للتعاونيات يطلق حملة "من أجل مصر" لدعم السيسي

الاتحاد العام للتعاونيات يطلق حملة "من أجل مصر" لدعم السيسي
"الاتحاد العام": سنحتفل بعيد العمال في العريش والشيخ زويد

"الاتحاد العام": سنحتفل بعيد العمال في العريش والشيخ زويد
"العربي لعمال النقل" يتضامن مع المفصولين من "الاتحاد العام"

"العربي لعمال النقل" يتضامن مع المفصولين من "الاتحاد العام"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

أحدث الأخبار

رئيس البرلمان العراقي في زيارة رسمية إلى الكويت

رئيس البرلمان العراقي في زيارة رسمية إلى الكويت

"أنصار الله" تطلق سراح 69 أسير من مؤيدي علي عبدالله صالح

"أنصار الله" تطلق سراح 69 أسير من مؤيدي علي عبدالله صالح

رئيس "شباب النواب" يتقدم بأول بيان عاجل بشأن أزمة الزمالك

رئيس "شباب النواب" يتقدم بأول بيان عاجل بشأن أزمة الزمالك

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة إلى 8 أشخاص

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة إلى 8 أشخاص

سيامة 5 كهنة جدد للبحيرة ومطروح

سيامة 5 كهنة جدد للبحيرة ومطروح

اختيارات الوطن

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

بالفيديو| سوري يقتل زوجته في بث مباشر على

بالفيديو| سوري يقتل زوجته في بث مباشر على "فيسبوك": "خاينة"

حكايات شباب قهروا كابوس «الإدمان»: كنا ميتين.. ورجعنا

حكايات شباب قهروا كابوس «الإدمان»: كنا ميتين.. ورجعنا

التدخين فى «الثانوية العامة» خطر يهدد مستقبل الطلبة

التدخين فى «الثانوية العامة» خطر يهدد مستقبل الطلبة

حكايات من «الحسينية»: راحت الفتونة وبقينا فى زمن «عيب اختشى»

حكايات من «الحسينية»: راحت الفتونة وبقينا فى زمن «عيب اختشى»

الأكثر قراءة

عاجل