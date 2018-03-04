رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب لعرض الوضع المالي والإداري بـ"الزمالك"

اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض الوضع المالي والإداري بنادي الزمالك، بعد قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من الوزارة لإدارة الشؤون المالية للنادي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشباب والرياضة لضمان سير العمل بنادي الزمالك العريق.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور وصول قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي المالية، برئاسة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعضوية 10 من المختصين بالشؤون المالية والقانونية والإدارية بكل من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وبدأت هذه اللجنة مباشرة عملها منذ مساء السبت.