بالصور| قبل محمد بن سلمان.. زعماء وقادة عرب زاروا الكاتدرائية المرقسية

في أول زيارة من نوعها من مسؤول سعودي في العائلة المالكة، يزور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا، ويلتقي البابا تواضروس الثاني، في إطار زيارته الحالية لمصر.

لم يكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المسؤول العربي الأول الذي يلتقي البابا تواضروس داخل الكاتدرائية المرقسية، ففي إبريل عام 2016، زار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برفقة وفد رفيع المستوى، المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في إطار زيارته لمصر، قدم خلالها التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفي فبراير2017، استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الرئيس اللبناني ميشيل عون والوفد المرافق له، في إطار زيارة الثاني للقاهرة، تقديرًا لدور الكنسية القبطية الأرثوذكسية باعتبارها مؤسسة دينية وطنية مصرية.

في يونيو 2017، استقبل البابا تواضروس الثاني، نائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار زيارته للقاهرة، وقدم البابا تواضروس للضيف العراقي هدية عبارة عن أيقونة رحلة العائلة المقدسة في مصر.

في أغسطس 2017، استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت الشيخ صبَّاح الأحمد.

في نوفمبر 2017، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي، الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مستشار الديوان الملكي السعودي.

جاء اللقاء في إطار زيارة الدكتور فيصل بن عبدالرحمن للقاهرة، والتي شارك خلالها في مؤتمر "دور القادة والمؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الحوار"، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية.