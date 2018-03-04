أمن الجيزة يبحث عن سارقي سلحفتين من حديقة الحيوان

تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث جهودها لكشف غموض سرقة سلحفتين من داخل حديقة الحيوان بعد بلاغ إدارة الحديقة باكتشاف فقدانهما، يوم الخميس الماضي.

وحسبما جاء في محضر الشرطة أن قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من إدارة حديقة الحيوان باكتشاف سرقة سلحفتين.

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، لمكان البلاغ وأجرت القوات معاينة، وتبين من خلال إجراء الجرد اليومي على عدد السلاحف البالغ قرابة 210 اكتشاف اختفاء سلحفتين من النوع السوداني.

وتبين من خلال أقوال مسؤولي الحديقة والعاملين أثناء مناقشتهم أمام المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد معتصم رزق معاون المباحث، إن السلحفتين أعمارهما 60 سنة و57 سنة من النوع السوداني، تزن الواحدة منها 100 كيلو وفحص فريق البحث كاميرات مراقبة للتوصل إلى حقيقة الواقعة وهوية الجاني، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.