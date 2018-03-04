هنيدي وشقيقة مؤسس فيسبوك بمنتدى التواصل الاجتماعي في جامعة القاهرة غدا

تستضيف جامعة القاهرة، مساء غد الاثنين، واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في دراسة مواقع التواصل الاجتماعي والمقامة تحت عنوان "منتدى التواصل الاجتماعي"، بتنظيم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك"، ويتناول المنتدى تأثير السوشيال ميديا على المجتمع.

ويحضر المنتدى عدد كبير من المصورين العالميين على مستوى السوشيال ميديا بالوطن العربي، منهم الفنان محمد هنيدي الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، بالتلقائية التي يرد بها على متابعيه على موقع تويتر.

كما يستضيف المنتدى عدد كبير من المتخصصين في مجال السوشيال ميديا والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم راندي زوكربيرغ، شقيقة مؤسس فيسبوك مديرة التسويق في فيس بوك سابقًا"، هيدلي جامبل مذيعة قناة cnbc البريطانية، هبة قنديل أخصائية التواصل الإعلامي بشركةthamson، الإعلامي أسامة كمال المذيع بقناة dmc، جورج سلامة، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية، تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد حسن لاعب سابق في المنتخب المصري لكرة القدم، الفنان أحمد فهمي، أحمد رأفت مذيع الشارع، مشاعل الشميمري مهندس صواريخ ومراكب فضائية فيصل الخميسي، رئيس شركة Mozat Pte Ltd سنغافورا،عمر سمرة هو أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى جبل إفرست.

جدير بالذكر أن منتدى التواصل الاجتماعي أقيم العام الماضي، بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "مغردون"، وحضره عدد كبير من قيادات العالم جاء على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الرائدة في مجال التكنولوجيا.

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.