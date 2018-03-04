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الوطن

حملة موسى مصطفى: زيارة ولي العهد السعودي رسالة شديدة اللهجة للسلفيين

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد حامد
حملة موسى مصطفى: زيارة ولي العهد السعودي رسالة شديدة اللهجة للسلفيين

موسى مصطفى موسى

قال عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملة موسى مصطفى موسى، إن مرشحنا يرحب بضيف مصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف "عصمت" أن برنامج الزيارة وخصوصًا ما يتضمنه من زيارة الكاتدرائية المرقسية ولقاء بابا الإسكندرية، وزيارة الأوبرا المصرية يؤكد بما لايدع مجالا للشك حرص ولي العهد على إرسال رسائل مهمة لكل المتشددين وإلى التيار السلفي المصري والمضي قدما ببلاده نحو مستقبل أكثر انفتاحًا وإنسانية.

وأكد "عصمت" على متانة العلاقات المصرية السعودية ورسوخها وأنها صارت حتمية وجودية للتصدي لكل التمددات والتحرشات الإيرانية الفارسية والأحلام التركية العثمانية والأوهام والخيالات الهوليودية القطرية والارتجال والاستهتار الأمريكي الذي بلغ مداه والتي تجتاح منطقتنا العربية.

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