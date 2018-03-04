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الوطن

انطلاق الموسم الثاني "هاشتاج 30" لهيثم الصاوي على "TeN"  الخميس المقبل

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود البدوي
انطلاق الموسم الثاني "هاشتاج 30" لهيثم الصاوي على "TeN"  الخميس المقبل

أرشيفية

قال الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة TeN الفضائية، إن القناة ستشهد انطلاق الموسم الثاني من البرنامج الشبابي "هاشتاج 30" للمحاور هيثم الصاوي، الخميس المقبل لينضم إلى الخريطة البرامجية للقناة، حيث من المقرر إذاعة "هاشتاج 30" كل يوم خميس في الساعة 8 مساء بدءا من 8 مارس المقبل.

من جهته قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مدير عام قناة TeN إن الموسم الثاني من برنامج "هاشتاج 30" يهدف إلى فتح مساحة حوارية للشباب المصري للحديث عن اهتماماته واتجاهاته في شكل جديد من خلال مناظرة، وتفاعل مع ضيفين يحملان وجهات نظر مختلفة، مع وجود جمهور داخل الأستديو من نفس المرحلة العمرية يشاركهم التفاعل والحوار.

يجري المناظرة المحاور هيثم الصاوي، صاحب الثلاثين عاما لتصميم مناظرة تليفزيونية تمتلك خيوط اجتماعية مختلفة، مع وجود متخصصة في علم النفس في الفقرة الثالثة لتقوم بتحليل التحديات، والصعوبات للضيوف أصحاب الثلاثين بشكل أسبوعي.

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