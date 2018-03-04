تسجيل الدخول

الوطن

نشرة أخبار الانتخابات| انتهاء جداول الناخبين و20 مؤيدا في مسيرة لموسى

منذ 44 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
نشرة أخبار الانتخابات| انتهاء جداول الناخبين و20 مؤيدا في مسيرة لموسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة كلفت إحدى المطابع الرسمية، بطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المتحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي الانتخابية، إن الدستور يعطي الحق للسيسي أن يترشح لفترة رئاسية ثانية، موضحا أن في أمريكا جميع الرؤوساء يستمرون فترتين لاستكمال رؤيتهم أو مشروعاتهم.

المتحدث باسم حملة السيسي: نتعامل على اعتبار وجود منافسة حقيقية وقوية

متحدث حملة السيسي: نسعى لاستغلال الانتخابات في حشد الجماهير

ما مصير قاعدة الناخبين حال الموافقة على قانون منع تصويت الإرهابيين؟

"حملة السيسي" للمصريين: "صوتكم في الانتخابات زي الطلقة"

"حملة السيسي" عن ترشحه لفترة ثانية: "في أمريكا بيعملوا كده"

أمين "الغد" عن مسيرة تأييد موسى مصطفى: هدفها التفاعل مع المواطنين

"الشريف": جار طباعة بطاقات التصويت استعدادا لانتخابات الرئاسة

بالصور أنصار "موسى" ينظمون مسيرة لتأييده بالانتخابات: هنكمل.. هنطور

بالصور شباب "مصر تناديكم" ينظمون مسيرة للحث على المشاركة الانتخابية

تحت شعار «فى حب السيسى»: أقباط الخارج يجدّدون الثقة.. وآلاف المعلمين يحتشدون على «قصر النيل».. وإطلاق حملة «انزل شارك» فى الإمارات

«الوطنية للانتخابات»: انتهينا من جداول الناخبين

موسى مصطفى موسى: نقيب الفلاحين ضمن أفراد حملتي.. و"بقابله يوميا"

موسى مصطفى موسى: أنا أهلاوي.. وبحب رئيس الزمالك

موسى مصطفى موسى: أشجع خصخصة هيئات القطاع العام.. وضد توظيف الشباب

موسى مصطفى: الجماعات الإرهابية تستهدف جميع دول العالم

موسى مصطفى: أحترم مبارك.. ترك الحكم حفاظا على دماء المصريين

موسى مصطفى: أؤيد مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.. وعودة حقيبة الإعلام

انطلاقة "خافتة" لأول فعالية دعائية للمرشح موسى مصطفى

 

أخبار متعلقة

مجلس المحافظين يراجع استعدادات الانتخابات الرئاسية

مجلس المحافظين يراجع استعدادات الانتخابات الرئاسية
تكليف غادة عجمي بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

تكليف غادة عجمي بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج
مايا مرسي: صوت المرأة في الانتخابات الرئاسية يريح قلوب أمهات الشهداء

مايا مرسي: صوت المرأة في الانتخابات الرئاسية يريح قلوب أمهات الشهداء
مؤتمر جماهيري حاشد بالخصوص للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر جماهيري حاشد بالخصوص للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
السجيني: الانتخابات الرئاسية خير اختبار للشباب

السجيني: الانتخابات الرئاسية خير اختبار للشباب
المتحدث باسم حملة السيسي: نتعامل على اعتبار وجود منافسة حقيقية وقوية

المتحدث باسم حملة السيسي: نتعامل على اعتبار وجود منافسة حقيقية وقوية
"حملة السيسي" للمصريين: "صوتكم في الانتخابات زي الطلقة"

"حملة السيسي" للمصريين: "صوتكم في الانتخابات زي الطلقة"
متحدث حملة السيسي: نسعى لاستغلال الانتخابات في حشد الجماهير

متحدث حملة السيسي: نسعى لاستغلال الانتخابات في حشد الجماهير
"حملة السيسي" عن ترشحه لفترة ثانية: "في أمريكا بيعملوا كده"

"حملة السيسي" عن ترشحه لفترة ثانية: "في أمريكا بيعملوا كده"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

أحدث الأخبار

بالصور| بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

بالصور| بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

موسى مصطفى: أحترم "كامب ديفيد" حال نجاحي.. "مش عاوزين الغلط يركبنا"

موسى مصطفى: أحترم "كامب ديفيد" حال نجاحي.. "مش عاوزين الغلط يركبنا"

"فوزي": عدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير" يكرس للمشروعية الدستورية

"فوزي": عدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير" يكرس للمشروعية الدستورية

"التعليم": إجازة للمدارس التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية

"التعليم": إجازة للمدارس التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى: لن نتصالح مع الإخوان.. "أتمنى إعدامهم"

موسى مصطفى: لن نتصالح مع الإخوان.. "أتمنى إعدامهم"

اختيارات الوطن

"حلمنا سقف يسترنا".. أسرة تعيش بمركب في النيل للحصول على "قوت يومهم"

"الوطن" تحصد 3 جوائز بمسابقة مصطفى وعلي أمين

"الوطن" تحصد 3 جوائز بمسابقة مصطفى وعلي أمين

بعد طرحها اليوم.. تعرف على الفرق بين شهادة "أمان" والتأمين الاجتماعي

بعد طرحها اليوم.. تعرف على الفرق بين شهادة "أمان" والتأمين الاجتماعي

بعد السجن المشدد.. القصة الكاملة لهتك عرض 3 تلاميذ بـkg2 في مدرسة بالنزهة

بعد السجن المشدد.. القصة الكاملة لهتك عرض 3 تلاميذ بـkg2 في مدرسة بالنزهة

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

الأكثر قراءة

عاجل