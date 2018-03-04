نشرة أخبار الانتخابات| انتهاء جداول الناخبين و20 مؤيدا في مسيرة لموسى

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة كلفت إحدى المطابع الرسمية، بطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المتحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي الانتخابية، إن الدستور يعطي الحق للسيسي أن يترشح لفترة رئاسية ثانية، موضحا أن في أمريكا جميع الرؤوساء يستمرون فترتين لاستكمال رؤيتهم أو مشروعاتهم.

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