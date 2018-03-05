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الوطن

"فوزي": عدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير" يكرس للمشروعية الدستورية

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"فوزي": عدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير" يكرس للمشروعية الدستورية

الدكتور صلاح فوزى

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر السعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، يكرس للمشروعية الدستورية ويحافظ على نصوص الدستور.

وأضاف لـ"الوطن" أنه سبق توقع صدور مثل هذا الحكم، استنادا لقراءاته للواقع القانوني، وخاصة ما يتعلق بنظرية أعمال السيادة.

وتابع "قلت قبل ذلك أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر الأمور المتعلقة بأعمال السيادة، والتي من بينها العلاقات السياسية بين الدول لانها تتعلق بالمصلحة السياسية العليا للدولة، وكذا العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاعمال المتعلقة بالأمن القومى مثل اعلان الحرب".

وأشار الى أن حكم "الدستورية" وضع عدة مبادئ هامة ترسخ للفصل بين السلطات، دون اعتداء سلطة على أخرى.

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