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الوطن

"الإسكان": اشتراطات محددة لبناء الأراضي لمنع ظهور عشوائيات جديدة

منذ 24 دقيقة
كتب: عزة عطية
"الإسكان": اشتراطات محددة لبناء الأراضي لمنع ظهور عشوائيات جديدة

هاني يونس

قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن طرح الأراضي الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة يعتبر أحد المشروعات الجديدة التي تهتم بها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن طرح أراضي الإسكان الاجتماعي يحققق رغبة المواطن لتملك الأرض في وطنه، ويعمل على زيادة الرقعة المعمورة، ومحاربة التسقيع والمتجارة بالأراضي، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية.

وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية " دريم"، أن كل الوحدات السكنية التي سيتم بنائها ستوفر 3 فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن كل الوحدات ستبنى باشتراطات ومواصفات محددة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأوضح أنه خلال السنوات الأربعة الماضية؛ تم توفير أكثر من 190 الف قطعة أرض بنظام القرعة.

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