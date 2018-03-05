مميش: مشروع أنفاق لربط المنطقة.. و6 موانئ تستقبل السفن من أي مكان

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قانون الاستثمار الجديد زاد من عوامل الجذب في المنطقة الصناعية بقناة السويس، وجار إنشاء عدد من الكباري والأنفاق الجديدة والموانئ لدعم ما تم إنجازه في المنطقة والربط بين جميع مناطق سيناء، وجار إنشاء معاهد فنية عالمية.

وأوضح مميش، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجموعة مشروعات تنموية بمحور قناة السويس، أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الدولية، وموقع مشروع تنمية قناة السويس موقع جاذب جدا، ما يزيد استثمار المنطقة، والسوق المحلية المصرية أصبحت سوقا جاذبة، والحيز الجغرافي للمشروع به 6 موانئ محورية يمكن الوصل منها لأي موقع في العالم.

وأوضح مميش أن الصناعات التي تقام في المنطقة هي: صناعة الأجزة المنزلية تصنيع وصيانة الحاويات وناعى المنسوجات تصنيع وتعبئة المواد العذائية الصناعات الدوائية وصناعة الحديد ووالصلب وصناعة الجلود والسياتحة وإنشاء موانئ سياحية بالمنطقة، وهناك إقبال كبير على المنطقة الاقتصادية من المسثمرين.