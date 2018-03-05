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الوطن

رئيس هيئة تنمية الصادرات: دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير

منذ 18 دقيقة
كتب: صالح إبراهيم
رئيس هيئة تنمية الصادرات: دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير

وزير الصناعة

استعرضت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أهم المحاور والآليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية، مشيرةً الى ان الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً و المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى 2017/2018، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف ايضاً الترويج للصادرات المصرية من خلال اطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوى على الخريطة الديناميكة لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية وتسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيزالأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية واعداد خطة المعارض الدولية وكذلك متابعة المشاركة المصرية فى المعارض الدولية الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017/2018

وأضافت رئيس هيئة تنمية الصادرات ان أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإليكتروني واللوجستيات واعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى تفعيل اليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دورمكاتب خدمة المصدرين فى الخارج، لافتةً في هذا الإطار إلى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسى للتجارة فى مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولى ITC والذى يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الأداء النموذجية العالمية.

وأشارت "الشوربجي" إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عدد من المشروعات الهادفة الى رفع القدرات التصديرية، والتي تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر في اكتوبر وتقديم 6 برامج تدريبة لعدد 146 متدرب باجمالي 50 يوم تدريبي وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة اكثر من 80 شركة علي موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة وتنفيذ انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق إلكتروني وكذلك تنفيذ عدد 162 دورة تدريبية لعدد 8629 فى 2017 وعدد 40 برنامج لـ 2954 متدرب فى 2018 فى العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركى الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.

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