مميش مهنئا ولي العهد السعودي بمشروع "نيوم": قبلة للتجارة العالمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القائمين على قناة السويس يعملون على تقوية البنية التحتية وزيادة العمالة.

وأضاف "مميش"، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمشروعات القومية ابالسماعيلية: "نهنئ العاهل السعودي الملك سمان على فكرة مشروع (نيوم) في قناة السويس؛ لأنه مشروع صاعد واعد للعالم كله، ولأن المشروع سيعمل على زيادة معدلات التجارة العالمية وسيكون المشروع القبلة للتجارة العالمية".

وتابع "مميش"، أن مصر تأمل في التواصل التام مع القائمين على المشروع في المملكة العربية السعودية؛ من أجل وضع كل التسهيلات للعبور من قناة السويس من أجل نجاح المشروع وتوطيد العلاقة بين مصر والسعودية.