"الصناعات الهندسية": يجب إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا

أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أهمية تنسيق البعثات الترويجية التي تعتزم هيئة تنمية الصادرات القيام بها لمختلف الدول مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتًا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.

وأشار محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس وإقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى 2017/2018، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

كما أكد المهندس محسن البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا" نجاح القرار الوزاري الذي أصدره وزيري التجارة والصناعة، والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، والذي ساهم في خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذى يسهم في زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية الى المزيد من الأسواق الخارجية.

هذا واشار المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الى اهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التى وقعتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسور، والتي تضم كل من اورجواي وباراجواي والارجنتين والبرازيل، متوقعاً ان تسهم هذه الاتفاقية فى زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.