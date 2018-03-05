كامل الوزير: اختيار مواقع أنفاق قناة السويس تم بدقة شديدة

رحب اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤكدا أن البلدين بينهما علاقات تاريخية.

وأضاف "الوزير"، خلال كلمته، أنه تم اختيار مواقع أنفاق قناة السويس بدقة شديدة، في توقيت متزامن لإنجاز العمل والتغلب على كافة الصعاب، مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع الأنفاق في غرب بورسعيد أهمها ميناء السلوم الري جربوب البحري مطار العلمين مطار برج العرب المزارع السمكية، المنطقة الصناعية وميناء شرق بورسعيد.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن أنفاق قناة السويس تختصر وقت المرور لـ20 دقيقة فقط، موضحًا أنه توالت وصول ماكينات حفر الأنفاق من نوفمبر 2015.