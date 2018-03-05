القبض على صاحب معرض سيارات نصب على مواطنين في 855 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب معرض سيارات، لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بلغت 855 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات.

وكان تقدم عدد من البلاغات لفرع الإدارة بغرب الدلتا، بقيام محمود.أ.م- 31 سنة صاحب أحد معارض السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (855,000 ألف جنيه) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية ، وإمتناعه عن دفع الأرباح أو رد أصل المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.