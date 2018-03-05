اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية المهندسين" رغم طلب التأجيل

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، اليوم، رغم إرسال المهندس طارق النبراوي أمس، خطابا إلى المهندس محمد خضر الأمين العام للنقابة، لتأجيل الجمعية العمومية العادية، كون اليوم هو يوم عمل رسمي، ما يتعذر معه حضور المهندسين، فضلا عن وصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للنقابة أمس، وعدم الانتهاء من العملية الانتخابية.

وحتى الآن، حضر نحو 360 مهندسا، ويتطلب اكتمال النصاب القانوني 300 مهندس فقط. ورغم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن المجلس الأعلى لم يحضر منه أحد، سوى اللواء هشام أبوسنة، ونقيب القاهرة الفرعي.