الوزير يستعرض أعمال الإنشاءات في أنفاق القناة أمام السيسي وبن سلمان

استعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات في عدد من الأنفاق التي تم الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين وخروج الماكينات من الأنفاق تباعا، منها: "أنفاق الإسماعيلية في 4 و22 ديسمبر 2017 ـ وأنفاق بورسعيد".

وأكد "الوزير" خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اللذين يتفقدان عددًا من المشروعات في مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أن أبناء القوات المسلحة انتصروا على الفشل والخوف من المجهول، وقلة الخبرة، وهم على أتم الاستعداد على تكرار هذه التجربة داخل أو في خارج مصر وتنفيذ المشروعات المكلفين بها بأزمنة قياسية وبأعلى جودة.