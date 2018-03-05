"الوطنية للانتخابات": يحق التصويت للمصريين في الخارج بجواز السفر

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن من لم يسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاستحقاق الانتخابي، غير مدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه، لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه لكل مصري خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته، في انتخابات الرئاسة التي تجرى بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، وذلك متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري.

وأوضح أنه يمكن التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي "جواز سفر مميكن"، كما يمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها؛ ليتمكنوا من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

وقال "الشريف" إنه لا يمكن أن يقوم أحد بالتصويت نيابة عن شخص آخر، لانه يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.