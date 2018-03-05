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الوطن

موسى مصطفى: "لن أطلب مناظرة السيسي.. مش هتبقى متكافئة"

منذ 53 دقيقة
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى: "لن أطلب مناظرة السيسي.. مش هتبقى متكافئة"

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد، إن حركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنجازاته سريعة للغاية وتُعد سلاحا ذو حدين، موضحًا أن مشروعات السيسي ستظهر فوائدها وأثارها في المستقبل حيث إنها مشروعات طويلة المدى.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه لن يطلب مناظرة السيسي قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن لن يرفض المناظرة حال طلب الرئيس.

وتابع: "مش هطلب أعمل مناظرة، هتبقى مش متكافئة يعني أنا عندي برامج وهو عنده إنجازات".

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