عضو "القومي لمكافحة الإرهاب": "اقتحام الإخوان لأمن الدولة من نعم ربنا"

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان الإرهابية متورطة في قتحام مبنى مباحث أمن الدولة، بالإضافة إلى تشويه صورة جهاز الشرطة وخلق نوع من الخلاف بينها وبين الشعب.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي" للتعليق على ذكرى اقتحام مبنى أمن الدولة: "من نعم ربنا إنهم عملوا اللي عملوه عشان يتكشف كذبهم للناس، ملقوش زنازين ولا تقارير من اللي كانوا بيقولوا عليها".

وتابع: "الشعب بدأ يعود إلى رشده ويحتضن الشرطة بعدما عاشوا في الفوضى على مدار سنة ونصف السنة".