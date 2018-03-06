عمرو أديب: "بن سلمان قال إن قطر أصغر من أن تشغل جزءا من وقتي وتفكيري"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف القومية والخاصة، قال إنه لا يعتبر الخلاف مع قطر شأن كبير، مضيفًا: "بن سلمان، قال موضوع قطر أصغر من أصغر ملف ممكن نناقشه".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "كل يوم"، على قناة "أون إي"، أن بن سلمان قلل من شأن الخلاف مع النظام القطري، وأكد أنه لا يأخذ في الأمر القطري قرارات، لأنه يعتبره أصغر كثيرًا من أن يشغل جزءا من وقته أو تفكيره.

وتابع: "بن سلمان قال قطر أصغر من أن تشغل جزءًا من وقتي وتفكيري".