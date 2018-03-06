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الوطن

الكرملين: ليس لدينا معلومات عن ارض عميل سابق في بريطانيا

منذ 28 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
الكرملين: ليس لدينا معلومات عن ارض عميل سابق في بريطانيا

الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم، ألا معلومات لديه بإصابة عميل روسي مزدوج سابق بالمرض في بريطانيا بعد تعرضه لمادة مجهولة، واصفا الأمر بأنه "مأساوي".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي: "نلاحظ أن هذا الحادث المأساوي قد وقع، لكن ليس لدينا معلومات عن الأسباب، وما فعله هذا الشخص".

وأضاف بيسكوف أن لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي سيرجي سكريبال، 66 عاما، فاقد الوعي على مقعد في سالزبوري.

وردا على سؤال بشأن مدى استعداد روسيا للتعاون، قال بيسكوف إن "موسكو دائما مستعدة للتعاون"، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا.

وحكم على سكريبال بالحبس لمدة 13 عاما بعد إدانته بالتجسس في 2006، قبل أن يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق لتبادل الجواسيس في 2010 بين موسكو من جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.

ولقضية سكريبال أوجه تشابه مع قضية تسمم العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة البولونيوم المشعة.

وفي تعليق على تقارير إعلامية بشأن قضية سكريبال، قال أندري لوجوفوي، أحد كبار المشتبه بهم في قضية ليتفيننكو والنائب في البرلمان الروسي، إن بريطانيا "تعاني من الرهاب" وقد تستخدم الحادث لإلحاق الأذى بروسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر الجاري.

وقال لوجوفوي لوكالة أنباء إنترفاكس: "بسبب الانتخابات الرئاسية، وعملياتنا في روسيا، قد يتم تحويل وضع سكريبال إلى استفزاز معاد لروسيا".

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