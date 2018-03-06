تسجيل الدخول

الوطن

أحمد داود لـ الفيشاوي وممدوح: "أخواتي وضهري وسندي في الشغلانة"

منذ 30 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
أحمد داود لـ الفيشاوي وممدوح: "أخواتي وضهري وسندي في الشغلانة"

أحمد داوود مع ممدوح والفيشاوي في كواليس "122"

نشر الفنان أحمد داوود عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين من كواليس تصوير فيلمه المقبل "122" مع كل من الفنانين أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح.

وكتب "داوود": "مفيش كلام يتقال أشكركم بيه علي اللي عملتوه معايا .. أخواتي وضهري وسندي في الشغلانة .. ربنا يديم المعروف وأقدر أرد جزء من اللي عملتوه معايا في اول أفلامي .. الفيلم راح في حتة تانية خالص بسببكوا .. ربنا ما يحرمني منكم أبدا .. استنوا فيلم 122 قريبا في السينمات".

فيلم "122" من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينه خليل وأحمد الفيشاوي وتارا عماد ومحمود حجازي وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج مقام وإخراج ياسر الياسري.

أخبار متعلقة

أحمد داود لـ

أحمد داود لـ"الوطن": أنهيت تصوير "ولاد رزق" وعرضه في موسم "عيد الفطر"
أحمد داود أوغلو: نودع المناصب ولا نتخلى عن مبادئنا

أحمد داود أوغلو: نودع المناصب ولا نتخلى عن مبادئنا
أحمد داود ينشر صورة مع ناهد السباعي من مهرجان دبي السينمائي

أحمد داود ينشر صورة مع ناهد السباعي من مهرجان دبي السينمائي
أحمد داود عن "أسوان": "أحلى بلد في العالم"

أحمد داود عن "أسوان": "أحلى بلد في العالم"
بالصور| أحمد داود برفقة أسرته على الشاطئ

بالصور| أحمد داود برفقة أسرته على الشاطئ
أمينة خليل أفضل فنانة شابة في استفتاء "دير جيست"

أمينة خليل أفضل فنانة شابة في استفتاء "دير جيست"
أمينة خليل: علينا التكاتف جميعا من أجل مصر

أمينة خليل: علينا التكاتف جميعا من أجل مصر
تامر حسني يرحب بانضمام أمينة خليل إلى فيلمه الجديد "البدلة"

تامر حسني يرحب بانضمام أمينة خليل إلى فيلمه الجديد "البدلة"
أمينة خليل بطلة "122" أمام طارق لطفي وأحمد داوود

أمينة خليل بطلة "122" أمام طارق لطفي وأحمد داوود

أخبار قد تعجبك

التعليقات

القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز «أوسكار 2018»

أحدث الأخبار

وزير المالية ينفي لـ"الوطن" تحديد الدولار في الموازنة عند 17.5 جنيه

وزير المالية ينفي لـ"الوطن" تحديد الدولار في الموازنة عند 17.5 جنيه

اتحاد النساء التقدمي بالقاهرة: نحتفل بيوم المرأة تحت وطأة الإرهاب

اتحاد النساء التقدمي بالقاهرة: نحتفل بيوم المرأة تحت وطأة الإرهاب

وزير الاقتصاد الإيراني: توقيع 5 اتفاقيات مع روسيا اليوم

وزير الاقتصاد الإيراني: توقيع 5 اتفاقيات مع روسيا اليوم

مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة بالسويس

مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة بالسويس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "صندوق تكريم الشهداء"

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "صندوق تكريم الشهداء"

اختيارات الوطن

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

الأكثر قراءة

عاجل