أحمد داود لـ الفيشاوي وممدوح: "أخواتي وضهري وسندي في الشغلانة"

أحمد داوود مع ممدوح والفيشاوي في كواليس "122"

نشر الفنان أحمد داوود عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين من كواليس تصوير فيلمه المقبل "122" مع كل من الفنانين أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح.

وكتب "داوود": "مفيش كلام يتقال أشكركم بيه علي اللي عملتوه معايا .. أخواتي وضهري وسندي في الشغلانة .. ربنا يديم المعروف وأقدر أرد جزء من اللي عملتوه معايا في اول أفلامي .. الفيلم راح في حتة تانية خالص بسببكوا .. ربنا ما يحرمني منكم أبدا .. استنوا فيلم 122 قريبا في السينمات".

فيلم "122" من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينه خليل وأحمد الفيشاوي وتارا عماد ومحمود حجازي وتأليف صلاح الجهيني وإنتاج مقام وإخراج ياسر الياسري.