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الوطن

النيابة تحقق في واقعة انقلاب أتوبيس أعلى الدائري خلف قتيلا و3 مصابين

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
النيابة تحقق في واقعة انقلاب أتوبيس أعلى الدائري خلف قتيلا و3 مصابين

صورة ارشيفية

تحقق نيابة القاهرة الجديدة في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، إثر انقلاب "أتوبيس" أعلى الطريق الدائري، أمس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهد الطريق الدائري، أمس، حادثا مروعا عندما انقلب "أتوبيس" في الاتجاه القادم من المعادي لمنطقة السلام، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس على الطريق الدائري للمتجه من المعادي لنفق السلام.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين.

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