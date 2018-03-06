رئيس "النواب" يعد بالتدخل لحل مشاكل أهالي سيناء خلال العملية الشاملة

وعد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتواصل مع المسؤولين من أجل التسهيل على أهالي سيناء خلال تنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، ردًا على البيان العاجل الذي ألقاه نائب سيناء رحمي بكير، بشأن ما يواجهه الأهالي بالمحافظة بسبب العملية سيناء 2018، والتي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة.

وقال "بكير"، نحن نؤيد كافة الجهود للقضاء على الإرهاب، ولكن هناك بعض المشكلات في سيناء تؤثر على المواطنين المقيمين فيها، مشيراً إلى نقل الطلاب من محافظة شمال سيناء إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد أمر يمثل صعوبة عليهم، فضلاً عن مشكلات المرضى بسبب عدم قدرتهم في الخروج والدخول من وإلى سيناء.

وطالب"بكير"، الحكومة بضرورة تسهيل عمليات الدخول والخروج من وإلى سيناء حرصاً على مصالح المواطنين.