تسجيل الدخول

الوطن

طلعت السويدي: زيارة محمد بن سلمان للكنيسة "ضربة معلم"

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد يوسف
طلعت السويدي: زيارة محمد بن سلمان للكنيسة "ضربة معلم"

طلعت السويدي

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، للكاتدرائية المرقسية بالعباسية،  كأول مسئول سعودي رفيع المستوى يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية ولقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوي بأنها "ضربة معلم".

وقال السويدى، في بيان له أصدره منذ قليل، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المرقسية بالعباسية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية ونهجها الواضح وسيرها على مبدأ وسطية الدين الاسلامى الحنيف وهى زيارة ترد.

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

يفتتحها السيسي وبن سلمان.. محطات أكبر عملية ترميم للجامع الأزهر

يفتتحها السيسي وبن سلمان.. محطات أكبر عملية ترميم للجامع الأزهر
آخرها السعودية.. 7 دول وقعت مع مصر اتفاقيات إنشاء صناديق استثمار

آخرها السعودية.. 7 دول وقعت مع مصر اتفاقيات إنشاء صناديق استثمار
خبير سعودى: زيارة ولى العهد لمصر «صدمة لأعداء البلدين».. والدراسات بدأت لتشييد «جسر الملك سلمان»

خبير سعودى: زيارة ولى العهد لمصر «صدمة لأعداء البلدين».. والدراسات بدأت لتشييد «جسر الملك سلمان»
عبدالمنعم سعيد: ولي العهد السعودي معجب بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

عبدالمنعم سعيد: ولي العهد السعودي معجب بالإصلاحات الاقتصادية في مصر
"البحوث الإسلامية": زيارة بن سلمان للأزهر تؤكد دوره إقليميا ودوليا

"البحوث الإسلامية": زيارة بن سلمان للأزهر تؤكد دوره إقليميا ودوليا
العرابي: زيارة بن سلمان محطة هامة في العلاقات المصرية السعودية

العرابي: زيارة بن سلمان محطة هامة في العلاقات المصرية السعودية
بالفيديو| لحظة وصول السيسي وبن سلمان إلى دار الأوبرا

بالفيديو| لحظة وصول السيسي وبن سلمان إلى دار الأوبرا
"المستثمرين العرب" عن زيارة "بن سلمان" للأوبرا: الثقافة تخدم الحضارات

"المستثمرين العرب" عن زيارة "بن سلمان" للأوبرا: الثقافة تخدم الحضارات
بكري: بن سلمان أكد لرؤساء الصحف أن سياسة المملكة متطابقة مع مصر 100%

بكري: بن سلمان أكد لرؤساء الصحف أن سياسة المملكة متطابقة مع مصر 100%
بث مباشر| لحظة وصول السيسي وبن سلمان دار الأوبرا لحضور عرض مسرحي

بث مباشر| لحظة وصول السيسي وبن سلمان دار الأوبرا لحضور عرض مسرحي
"بيومي": ولي العهد السعودي زار القناة لمشاهدة قدرة مصر على البناء

"بيومي": ولي العهد السعودي زار القناة لمشاهدة قدرة مصر على البناء
عاجل| السيسي وبن سلمان يصلان دار الأوبرا لحضور عرض مسرحي

عاجل| السيسي وبن سلمان يصلان دار الأوبرا لحضور عرض مسرحي
شبكشي عن زيارة بن سلمان لمصر: العلاقة بين البلدين مصيرية

شبكشي عن زيارة بن سلمان لمصر: العلاقة بين البلدين مصيرية
"فهمي": تنسيق "مصري-سعودي" بشأن الملف الفلسطيني قبل قرار ترامب الأحادي

"فهمي": تنسيق "مصري-سعودي" بشأن الملف الفلسطيني قبل قرار ترامب الأحادي
أماني الخياط عن زيارة بن سلمان: "مصر أرض خصبة ومكان آمن للاستثمار"

أماني الخياط عن زيارة بن سلمان: "مصر أرض خصبة ومكان آمن للاستثمار"
رئيس "السعودية المصرية": التعاون بين البلدين يدعم الاستقرار في المنطقة

رئيس "السعودية المصرية": التعاون بين البلدين يدعم الاستقرار في المنطقة
نص كلمة البابا تواضروس خلال استقباله ولي عهد السعودية

نص كلمة البابا تواضروس خلال استقباله ولي عهد السعودية
أمين "البحوث الإسلامية": زيارة بن سلمان للأزهر تؤكد دعم السعودية لمصر

أمين "البحوث الإسلامية": زيارة بن سلمان للأزهر تؤكد دعم السعودية لمصر
"البرلمان": يجب تنحية الخلافات بين الدول العربية لصد محاولات التخريب

"البرلمان": يجب تنحية الخلافات بين الدول العربية لصد محاولات التخريب
صلاح حسب الله: يجب بناء وحدة عربية على خلفية التحالف بين مصر والسعودية

صلاح حسب الله: يجب بناء وحدة عربية على خلفية التحالف بين مصر والسعودية
البابا تواضروس: النهضة السعودية تساهم في دحر الإرهاب بالمنطقة

البابا تواضروس: النهضة السعودية تساهم في دحر الإرهاب بالمنطقة
برلمانية عن زيارة بن سلمان لمصر: "صلة رحم وقرابة"

برلمانية عن زيارة بن سلمان لمصر: "صلة رحم وقرابة"
عضو "خارجية النواب": زيارة "بن سلمان" تشكل خطورة على المتآمرين ضد مصر

عضو "خارجية النواب": زيارة "بن سلمان" تشكل خطورة على المتآمرين ضد مصر
22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية

22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية
البابا تواضروس عن لقائه بن سلمان: البعد جفا والتقارب الإنساني مهم جدا

البابا تواضروس عن لقائه بن سلمان: البعد جفا والتقارب الإنساني مهم جدا
محمد بن سلمان يدعو البابا لزيارة السعودية.. وتواضروس: أمر محتمل

محمد بن سلمان يدعو البابا لزيارة السعودية.. وتواضروس: أمر محتمل
ولي عهد السعودية يصل إلى الكاتدرائية.. والبابا على رأس مستقبليه

ولي عهد السعودية يصل إلى الكاتدرائية.. والبابا على رأس مستقبليه
عاجل| ولي العهد السعودي يغادر مشيخة الأزهر بعد لقائه "الطيب"

عاجل| ولي العهد السعودي يغادر مشيخة الأزهر بعد لقائه "الطيب"
انطلاق المباحثات الثنائية بين ولي العهد السعودي وشيخ الأزهر

انطلاق المباحثات الثنائية بين ولي العهد السعودي وشيخ الأزهر
الكنيسة: البابا يستقبل ولي العهد السعودي في الكاتدرائية بعد قليل

الكنيسة: البابا يستقبل ولي العهد السعودي في الكاتدرائية بعد قليل
"الغرف": المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية هائلة

"الغرف": المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية هائلة
بالفيديو| الكنيسة تستبق زيارة بن سلمان بالتذكير بلقاء البابا مع الملك

بالفيديو| الكنيسة تستبق زيارة بن سلمان بالتذكير بلقاء البابا مع الملك
صندوق "مصري - سعودي" للاستثمار.. كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟

صندوق "مصري - سعودي" للاستثمار.. كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟
الكاتدرائية تستعد لاستقبال بن سلمان.. ووفد كنسي في استقباله

الكاتدرائية تستعد لاستقبال بن سلمان.. ووفد كنسي في استقباله
"الغرف السعودية": زيارة بن سلمان إلى مصر تؤكد استراتيجية العلاقات

"الغرف السعودية": زيارة بن سلمان إلى مصر تؤكد استراتيجية العلاقات
تعرف على منتجع الفرسان الذي افتتحه "السيسي" وبن سلمان"

تعرف على منتجع الفرسان الذي افتتحه "السيسي" وبن سلمان"
قرطام: مصر والسعودية بلد واحدة ومصير مشترك

قرطام: مصر والسعودية بلد واحدة ومصير مشترك
قبل حضوره العرض.. هل سيظهر ولي العهد السعودي بالزي الرسمي في الأوبرا؟

قبل حضوره العرض.. هل سيظهر ولي العهد السعودي بالزي الرسمي في الأوبرا؟
حفل افتتاح وتفقد مشاريع.. زيارات "محمد بن سلمان" لقناة السويس الجديدة

حفل افتتاح وتفقد مشاريع.. زيارات "محمد بن سلمان" لقناة السويس الجديدة
مسؤول سعودي:‭ ‬مصر تخصص 1000 كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع "نيوم"

مسؤول سعودي:‭ ‬مصر تخصص 1000 كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع "نيوم"
بالأرقام| العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض.. الأولى عربيا بمصر

بالأرقام| العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض.. الأولى عربيا بمصر
الرئاسة تكشف تفاصيل جولة السيسي وبن سلمان في الإسماعيلية

الرئاسة تكشف تفاصيل جولة السيسي وبن سلمان في الإسماعيلية
السيسي وبن سلمان والطيب يفتتحون أعمال ترميم الجامع الأزهر غدا

السيسي وبن سلمان والطيب يفتتحون أعمال ترميم الجامع الأزهر غدا
دبلوماسي يوضح سبب استقبال السيسي بنفسه لـ"بن زايد وبن سلمان"

دبلوماسي يوضح سبب استقبال السيسي بنفسه لـ"بن زايد وبن سلمان"
السيسي وبن سلمان يستمعان لشرح حول منتجع الفرسان

السيسي وبن سلمان يستمعان لشرح حول منتجع الفرسان
"حماة الوطن" يشيد بزيارة ولي عهد السعودية لمصر والكاتدرائية

"حماة الوطن" يشيد بزيارة ولي عهد السعودية لمصر والكاتدرائية
كسر البروتوكول لـ"ضيف الكنانة".. صحف السعودية ترصد زيارة بن سلمان لمصر

كسر البروتوكول لـ"ضيف الكنانة".. صحف السعودية ترصد زيارة بن سلمان لمصر
الجندي: زيارة "بن سلمان" للكنيسة ضربة موجعة في قلب "الإخوان"

الجندي: زيارة "بن سلمان" للكنيسة ضربة موجعة في قلب "الإخوان"
نائب: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تاريخية ومهمة

نائب: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تاريخية ومهمة
الوكيل: ولي العهد يسعى لتنفيذ اتفاقيات القاهرة والرياض العام الحالي

الوكيل: ولي العهد يسعى لتنفيذ اتفاقيات القاهرة والرياض العام الحالي
الجندي: زيارة ولي عهد السعودية للكنيسة ضربة موجعة للإرهاب

الجندي: زيارة ولي عهد السعودية للكنيسة ضربة موجعة للإرهاب
بث مباشر| السيسي يصطحب ولي العهد السعودي في جولة بالقناة

بث مباشر| السيسي يصطحب ولي العهد السعودي في جولة بالقناة
بالصور| الجامع الأزهر بعد تجديده قبيل افتتاح السيسي وبن سلمان

بالصور| الجامع الأزهر بعد تجديده قبيل افتتاح السيسي وبن سلمان
مميش: العمل في 178 مشروعا بمنطقة محور قناة السويس

مميش: العمل في 178 مشروعا بمنطقة محور قناة السويس
"النقل": سنسمح بـ"اشتراكات" لأصحاب المعاشات المبكرة قريبا

"النقل": سنسمح بـ"اشتراكات" لأصحاب المعاشات المبكرة قريبا
"النقل" عن سعر تذكرة المترو: "اللي بيشتكوا منها مش بيركبوه أساسا"

"النقل" عن سعر تذكرة المترو: "اللي بيشتكوا منها مش بيركبوه أساسا"
مميش يستعرض أهمية القناة الجديدة أمام السيسي ومحمد بن سلمان

مميش يستعرض أهمية القناة الجديدة أمام السيسي ومحمد بن سلمان
بالفيديو| السيسي يصطحب بن سلمان بجولة في أنفاق القناة

بالفيديو| السيسي يصطحب بن سلمان بجولة في أنفاق القناة
الوزير يستعرض أعمال الإنشاءات في أنفاق القناة أمام السيسي وبن سلمان

الوزير يستعرض أعمال الإنشاءات في أنفاق القناة أمام السيسي وبن سلمان
كامل الوزير: اختيار مواقع أنفاق قناة السويس تم بدقة شديدة

كامل الوزير: اختيار مواقع أنفاق قناة السويس تم بدقة شديدة
مميش مهنئا ولي العهد السعودي بمشروع "نيوم": قبلة للتجارة العالمية

مميش مهنئا ولي العهد السعودي بمشروع "نيوم": قبلة للتجارة العالمية
مميش: مشروع أنفاق لربط المنطقة.. و6 موانئ تستقبل السفن من أي مكان

مميش: مشروع أنفاق لربط المنطقة.. و6 موانئ تستقبل السفن من أي مكان
مميش: القناة تستقبل 10% من حركة التجارة العالمية.. وسعتها 27 سفينة

مميش: القناة تستقبل 10% من حركة التجارة العالمية.. وسعتها 27 سفينة
مميش: نفذنا مشروعين قوميين في القناة بتوجيهات السيسي

مميش: نفذنا مشروعين قوميين في القناة بتوجيهات السيسي
مميش يقدم عرضا أمام السيسي وبن سلمان عن مشروعين بالقناة

مميش يقدم عرضا أمام السيسي وبن سلمان عن مشروعين بالقناة
بدء تفقد السيسي وبن سلمان "مشروعات السويس" بآيات من الذكر الحكيم

بدء تفقد السيسي وبن سلمان "مشروعات السويس" بآيات من الذكر الحكيم
بث مباشر| السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات محور قناة السويس

بث مباشر| السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات محور قناة السويس
محافظ الإسماعيلية يتفقد الطريق الدائري قبيل زيارة السيسي وبن سلمان

محافظ الإسماعيلية يتفقد الطريق الدائري قبيل زيارة السيسي وبن سلمان
بعد قليل.. السيسي وبن سلمان يتفقدان المشروعات القومية بمحور القناة

بعد قليل.. السيسي وبن سلمان يتفقدان المشروعات القومية بمحور القناة
بكري: بن سلمان يزور الإسماعيلية صباحا.. ويشاهد مسرحية بالأوبرا مساء

بكري: بن سلمان يزور الإسماعيلية صباحا.. ويشاهد مسرحية بالأوبرا مساء
قبل لقاء محمد بن سلمان والطيب.. أبرز 10 زيارات بين الأزهر والسعودية

قبل لقاء محمد بن سلمان والطيب.. أبرز 10 زيارات بين الأزهر والسعودية
قبل مشاهدة ولي العهد السعودي لـ"سلم نفسك".. سياسيون حضروا عروضا مسرحية

قبل مشاهدة ولي العهد السعودي لـ"سلم نفسك".. سياسيون حضروا عروضا مسرحية
في حفل العشاء.. "بن سلمان" يحرص على مصافحة الفرقة الموسيقية

في حفل العشاء.. "بن سلمان" يحرص على مصافحة الفرقة الموسيقية
"المسرح السعودي" من أول نص مكتوب عام 1932 إلى "سلم نفسك"

"المسرح السعودي" من أول نص مكتوب عام 1932 إلى "سلم نفسك"
عمرو أديب عن زيارة محمد بن سلمان: "من أكتر الدول اللي بتدعم مصر"

عمرو أديب عن زيارة محمد بن سلمان: "من أكتر الدول اللي بتدعم مصر"
دبلوماسي يفسر إجراء ولي العهد زيارات رسمية لأول مرة في المملكة

دبلوماسي يفسر إجراء ولي العهد زيارات رسمية لأول مرة في المملكة
بث مباشر| السيسي وبن سلمان يوقعان عددا من الاتفاقيات بين البلدين

بث مباشر| السيسي وبن سلمان يوقعان عددا من الاتفاقيات بين البلدين
عاجل| السيسي وبن سلمان يوقعان عددا من الاتفاقيات بين مصر والسعودية

عاجل| السيسي وبن سلمان يوقعان عددا من الاتفاقيات بين مصر والسعودية
خبير سياسي سعودي: زيارة بن سلمان لمصر تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين

خبير سياسي سعودي: زيارة بن سلمان لمصر تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين
رخا حسن: أزمة قطر وقضية فلسطين على رأس أولويات السيسي وبن سلمان

رخا حسن: أزمة قطر وقضية فلسطين على رأس أولويات السيسي وبن سلمان
السيسي وبن سلمان يؤكدان التوحد لمواجهة المخاطر والتحديات بالمنطقة

السيسي وبن سلمان يؤكدان التوحد لمواجهة المخاطر والتحديات بالمنطقة
تامر أمين: محمد بن سلمان "دينامو" السعودية.. وزيارته مهمة

تامر أمين: محمد بن سلمان "دينامو" السعودية.. وزيارته مهمة
زيارة "بن سلمان" للقاهرة تتصدر "تويتر": تستبشر به الدول أينما ذهب

زيارة "بن سلمان" للقاهرة تتصدر "تويتر": تستبشر به الدول أينما ذهب
مقاتلات مصرية ترافق طائرة ولي العهد السعودي أثناء زيارته للقاهرة

مقاتلات مصرية ترافق طائرة ولي العهد السعودي أثناء زيارته للقاهرة
ما دلالة دعوة السيسي لـ"بن سلمان" لحضور عرض مسرحي بالأوبرا؟  

ما دلالة دعوة السيسي لـ"بن سلمان" لحضور عرض مسرحي بالأوبرا؟  
السيسي يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة

السيسي يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة
بالصور| لحظة وصول محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة الدولي

بالصور| لحظة وصول محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة الدولي
بث مباشر| وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة

بث مباشر| وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة
برلماني عن زيارة محمد بن سلمان لمصر: أبلغ رد على طيور الظلام

برلماني عن زيارة محمد بن سلمان لمصر: أبلغ رد على طيور الظلام
برلماني: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة جاءت في وقت مهم

برلماني: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة جاءت في وقت مهم
5 معلومات عن عرض "سلم نفسك" الذي سيشاهده السيسي وبن سلمان

5 معلومات عن عرض "سلم نفسك" الذي سيشاهده السيسي وبن سلمان
قبل مشاهدة السيسي و"بن سلمان" لها.. تفاصيل العرض المسرحي "سلم نفسك"

قبل مشاهدة السيسي و"بن سلمان" لها.. تفاصيل العرض المسرحي "سلم نفسك"
السيسي يدعو ولي العهد السعودي لمشاهدة مسرحية "سلم نفسك" بالأوبرا

السيسي يدعو ولي العهد السعودي لمشاهدة مسرحية "سلم نفسك" بالأوبرا
أزمة اليمن وقطع العلاقات مع قطر.. قضايا تقارب مصر والسعودية حديثا

أزمة اليمن وقطع العلاقات مع قطر.. قضايا تقارب مصر والسعودية حديثا
لأول مرة.. لماذا يزور ولي العهد السعودي الكاتدرائية بالعباسية؟

لأول مرة.. لماذا يزور ولي العهد السعودي الكاتدرائية بالعباسية؟
"الرئاسة": ولي العهد السعودي يزور مناطق التنمية في مصر

"الرئاسة": ولي العهد السعودي يزور مناطق التنمية في مصر
تايم لاين| لقاءات جمعت بن سلمان مع قادة العالم.. آخرها "سيلفي الحريري"

تايم لاين| لقاءات جمعت بن سلمان مع قادة العالم.. آخرها "سيلفي الحريري"
قبل لقاء البابا وسلمان.. تعرف على تاريخ العلاقات بين الكنيسة والسعودية

قبل لقاء البابا وسلمان.. تعرف على تاريخ العلاقات بين الكنيسة والسعودية
نائب: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تؤكد قوة العلاقة بين البلدين

نائب: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تؤكد قوة العلاقة بين البلدين
بالصور| قبل محمد بن سلمان.. زعماء وقادة عرب زاروا الكاتدرائية المرقسية

بالصور| قبل محمد بن سلمان.. زعماء وقادة عرب زاروا الكاتدرائية المرقسية
وفد سعودي رفيع المستوى يصل القاهرة قبيل زيارة ولي العهد بساعات

وفد سعودي رفيع المستوى يصل القاهرة قبيل زيارة ولي العهد بساعات
قبيل وصول سلمان.. مصر والسعودية تاريخ حافل من التعاون والتشاور

قبيل وصول سلمان.. مصر والسعودية تاريخ حافل من التعاون والتشاور
ترتيبات إعلامية استعدادا لزيارة ولي العهد السعودي للكاتدرائية

ترتيبات إعلامية استعدادا لزيارة ولي العهد السعودي للكاتدرائية
غدا.. ولي العهد السعودي يزور الكاتدرائية ويلتقي البابا تواضروس

غدا.. ولي العهد السعودي يزور الكاتدرائية ويلتقي البابا تواضروس
سلطات مطار القاهرة ترفع حالة الطوارئ استعدادا لوصول ولي العهد السعودي

سلطات مطار القاهرة ترفع حالة الطوارئ استعدادا لوصول ولي العهد السعودي
وفد سعودي رفيع المستوى يصل القاهرة للتحضير لزيارة ولي العهد

وفد سعودي رفيع المستوى يصل القاهرة للتحضير لزيارة ولي العهد
إعلامي سعودي: بدء ولي العهد جولته بزيارة مصر يعكس العلاقة الوطيدة

إعلامي سعودي: بدء ولي العهد جولته بزيارة مصر يعكس العلاقة الوطيدة
مطار القاهرة يستقبل "مقدمة" ولي العهد السعودى قبل زيارته لمصر

مطار القاهرة يستقبل "مقدمة" ولي العهد السعودى قبل زيارته لمصر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز «أوسكار 2018»

أحدث الأخبار

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

طوارئ بمطار القاهرة الدولي استعدادا لمغادرة ولي العهد السعودي

طوارئ بمطار القاهرة الدولي استعدادا لمغادرة ولي العهد السعودي

السفارة الفرنسية: إضاءة الأهرامات بـ"الوردي" في اليوم العالمي للمرأة

السفارة الفرنسية: إضاءة الأهرامات بـ"الوردي" في اليوم العالمي للمرأة

اختيارات الوطن

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

الأكثر قراءة

عاجل