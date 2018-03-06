طلعت السويدي: زيارة محمد بن سلمان للكنيسة "ضربة معلم"

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كأول مسئول سعودي رفيع المستوى يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية ولقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوي بأنها "ضربة معلم".

وقال السويدى، في بيان له أصدره منذ قليل، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية المرقسية بالعباسية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية ونهجها الواضح وسيرها على مبدأ وسطية الدين الاسلامى الحنيف وهى زيارة ترد.