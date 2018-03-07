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الوطن

"بكري": دعوة بن سلمان لشخصيات من الكاتدرائية يكشف سياسة الرياض مستقبلا

اليوم AM 01:00
كتب: محمود البدوي
"بكري": دعوة بن سلمان لشخصيات من الكاتدرائية يكشف سياسة الرياض مستقبلا

مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، حرص على دعوة عدد من شخصيات الكاتدرائية وهو ما يبرز طبيعة وتوجهات السياسة السعودية مستقبلا.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن ولي العهد شخصية واعدة وودودة جدا وفاهمة ولديهم قدرة على التفكير بشكل جيد ومثقف في العديد من القضايا الفقهية والسياسية والاقتصادية.

وأكد أن بن سلمان، أبدى إعجابه بالطفرة الاقتصادية الحاصلة في مصر ووصول معدلات النمو لأكثر من 2.2 وتحدث عن النهضة الاقتصادية وأبدى إعجابه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

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