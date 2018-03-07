"دعم مصر": الفلاح أكثر المضارين من مشاكل الأرز

قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يتواصل مع المجتمع المدني لحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تدخل في الوصول لحل مشكلة الأرز.

وأضاف السويدي، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن الفلاح المصري أكثر المضارين من مشاكل الأرز، لافتا إلى أنه تم التعاون مع جهات المجتمع المدني والتوجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لوضع آليات وضوابط لمشكلات الأرز لتحقيق التوازن بين الفلاح والتاجر والمواطن في مسألة وضع السعر المناسب للأرز لكل منهم.