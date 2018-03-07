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الوطن

محافظ الشرقية: تقنين وضع 12 محطة محمول

منذ 20 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية: تقنين وضع 12 محطة محمول

ارشيفية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إدارة شؤون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري على المنشآت الغذائية والطبية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأوضح مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام أن الإدارة قامت بتقنين وضع (12) محطة محمول بنطاق (أبو حماد - القرين - منيا القمح - كفر صقر- حي أول وثان الزقازيق - فاقوس - مركز الزقازيق –الإبراهيمية ) بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لإقامة المحطة.

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