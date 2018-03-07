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الوطن

رئيس قطاع التعليم العام يناقش التسهيلات المقدمة لطلاب شمال سيناء

منذ 35 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي وأحمد أبو ضيف
رئيس قطاع التعليم العام يناقش التسهيلات المقدمة لطلاب شمال سيناء

حجازي مع قيادات التعليم بشمال سيناء

اجتمع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء؛ لبحث تنفيذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة المقدمة للطلاب.

وأكد حجازي على أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد أسطوانات مدمجة محمل عليها المناهج التفاعلية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لتوزيعها على الطلاب.

ومن جانبها، أفادت مرتجى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ للتيسير على الطلاب بشمال سيناء ومنها: إتاحة بعض الأماكن لعرض المناهج التعليمية التفاعلية للطلاب الذين لا يتوافر لديهم أجهزة حاسب آلي، كما يمكن للطلاب الاطلاع على هذه المناهج من خلال موقع الوزارة.

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