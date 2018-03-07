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الوطن

محافظ سوهاج: جار الانتهاء من رصف كيلومتر طرق بساقلتة بـ600 ألف جنيه

منذ 25 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج: جار الانتهاء من رصف كيلومتر طرق بساقلتة بـ600 ألف جنيه

محافظ سوهاج: رصف 1000 متر بساقلته

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه جار الانتهاء من رصف كيلو متر طرق بمركز ومدينة ساقلتة بتكلفة 600 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه أوضح شريف السيد حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أنه جار متابعة أعمال طريق الكتكاتة حتى مدخل قرية أبو ليلة بطول كم والذي تصل تكلفته إلى 600 ألف جنيه.

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