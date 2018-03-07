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الوطن

"الأموال العامة" تواصل التحقيق في قضية "أزمة البنسلين"

منذ 19 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
"الأموال العامة" تواصل التحقيق في قضية "أزمة البنسلين"

النائب العام

قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة العليا ما زالت تحقق في قضية أزمة مستحضر البنسلين الطبي المتهم فيها مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تنته حتى الآن.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس شعراوي، على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه بموجب اتهامات منسوبة له بنقل وكالة مستحضر البنسلين من الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها والتابعة للحكومة إلى شركته الخاصة ما تسبب في حدوث نقص شديد في مستحضر البنسلين الطبي وعدم وجوده بالأسواق الدوائية في مصر.

وبدأت تحقيقات القضية ببلاغ من وزير الصحة ضد "شعراوي" أحاله النائب العام لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.

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